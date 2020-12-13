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"البحوث الفلكية" يكشف موعد بداية شهر جمادى الأولى

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"البحوث الفلكية" يكشف موعد بداية شهر جمادى الأولى "البحوث الفلكية" يكشف موعد بداية شهر جمادى الأولى

مصراوي Masrawy

12:21 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:
أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجرية.

وقال القاضي، في بيان اليوم، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد سيولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 17 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من ربيع الآخـر 1442 هـ الموافق 14/12/2020م (يوم الرؤية).

وأضاف الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، مراكش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجيريا.

وتابع رحومة:"يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 9 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 10 دقائق)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (2 الى 18 دقيقة).
وأضاف: وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020م هو المتمم لشهـر ربيع الآخر 1442هـ، على أن تكون غرة شهر جمادى الأولى 1442هـ فلكياً يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020م.

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