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غداً.. مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يناقش الممارسات الإسرائيلية العنصرية

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غداً.. مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يناقش الممارسات الإسرائيلية العنصرية غداً.. مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يناقش الممارسات الإسرائيلية العنصرية
سيناقش جدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة ومتابعة تطورات الانتفاضة واللاجئين

غداً.. مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يناقش الممارسات الإسرائيلية العنصرية

تعقد غداً أعمال الدورة الـ "105" لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، أن المؤتمر سيناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني، من خلال رصد تلك الممارسات وانعكاساتها على مدينة القدس، وكذلك سيناقش جدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة واللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تواكب المستجدات للتصدي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسبل دعم الأونروا لتجاوز أزمتها المالية، مشيراً إلى أن التوصيات سترفع إلى الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مارس المقبل للنظر في اعتمادها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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