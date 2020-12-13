أخبار عاجلة

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين -
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي -
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة -
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد -
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين -
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة -
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور -
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكويت تُجيز "الاستخدام الطارئ" للقاح فايزر المُضاد لكورونا

Print
الكويت تُجيز "الاستخدام الطارئ" للقاح فايزر المُضاد لكورونا الكويت تُجيز "الاستخدام الطارئ" للقاح فايزر المُضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

11:45 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح شركتيّ "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية المُضاد لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبذلك تُصبح الكويت سابع دولة تُجيز لقاح فايزر بعد كلٍ من بريطانيا، والبحرين، وكندا، والسعودية، والولايات المتحدة، والمكسيك.

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة تصل إلى 95 في المئة من كورونا، آمن وفعال.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، إن التطعيمات الأولى ستبدأ في غضون "أقل من 24 ساعة".

وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية