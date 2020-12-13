الكويت تُجيز "الاستخدام الطارئ" للقاح فايزر المُضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح شركتيّ "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية المُضاد لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبذلك تُصبح الكويت سابع دولة تُجيز لقاح فايزر بعد كلٍ من بريطانيا، والبحرين، وكندا، والسعودية، والولايات المتحدة، والمكسيك.

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة تصل إلى 95 في المئة من كورونا، آمن وفعال.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن التطعيمات الأولى ستبدأ في غضون "أقل من 24 ساعة".

وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر.