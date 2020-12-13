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الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:57 مساءً
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:57 مساءً
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:57 مساءً
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:57 مساءً
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:57 مساءً
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:57 مساءً
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:57 مساءً
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:57 مساءً
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
أنا الشاهد: مقهى في أبوظبي يتناول زواره مشروباتهم بصحبة طيور البوم
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:12 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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