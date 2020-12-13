أخبار عاجلة

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين -
خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي -
الداخلية تشن حملات مكثفة للكشف على سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة -
ارتكبوا 30 حادث.. الأمن يضبط 4 عصابات في يوم واحد -
المنوفية تنشر صور نماذج الأكشاك الجديدة المقدمة من المحافظة للمواطنين -
الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة -
"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور -
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

أنا الشاهد: مقهى في أبوظبي يتناول زواره مشروباتهم بصحبة طيور البوم

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
"قررتُ أنني لست من جنس الذكور، بل من جنس الإناث"

"قررتُ أنني لست من جنس الذكور، بل من جنس الإناث"

إبتسامة هوليود من #تركيا ومحبي الطبيعة في خُمس الليبية ورؤى الشباب اليمني في صنع القرار

إبتسامة هوليود من #تركيا ومحبي الطبيعة في خُمس الليبية ورؤى الشباب اليمني في صنع القرار

اللقاح الصيني أم الأمريكي أم البريطاني: ما الفروق بينها؟ وما الأفضل؟ | نقطة حوار

اللقاح الصيني أم الأمريكي أم البريطاني: ما الفروق بينها؟ وما الأفضل؟ | نقطة حوار

مصرية تجد قطعة مفقودة من الهرم الأكبر بالصدفة

مصرية تجد قطعة مفقودة من الهرم الأكبر بالصدفة

شبكة عيون الإخبارية