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ما الذي يغري العمالة الأجنبية للبقاء بالسعودية رغم الجائحة؟ هنا إجابات عالمية

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ما الذي يغري العمالة الأجنبية للبقاء بالسعودية رغم الجائحة؟ هنا إجابات عالمية ما الذي يغري العمالة الأجنبية للبقاء بالسعودية رغم الجائحة؟ هنا إجابات عالمية
"بلومبيرغ": دول الخليج تعتمد عليهم بشكل كبير في قطاعات مثل البناء والتمويل

ما الذي يغري العمالة الأجنبية للبقاء بالسعودية رغم الجائحة؟ هنا إجابات عالمية

يرجّح أن تستمر العمالة الوافدة في البقاء بدول الخليج مخالفة بعض التوقعات التي رجّحت عودة الوافدين الى دولهم؛ حيث إن الأداء الاقتصادي، خاصة في المملكة العربية خلال فترة الوباء، كان أفضل من المتوقع، وفقاً لجامعة أكسفورد الاقتصادية للتحاليل والتنبؤات.

وقال سكوت ليفرمور؛ كبير الاقتصاديين، إن تأثير الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج والسعودية على الوظائف أقل مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على السفر واستخدام الإجازة المدفوعة وغير المدفوعة قد أضعفت الصلة بين فقدان الوافدين وظائفهم والعودة إلى دولهم.

ووفقاً تقرير لـ"بلومبيرغ"، فإن دول الخليج تعتمد بشكل كبير في قطاعات متنوّعة مثل البناء والتمويل على العمالة الأجنبية، وفي الوقت ذاته تهدف هذه الدول الى تعزيز توظيف المواطنين.

وأشار التقرير الى أن الانخفاض في وظائف الوافدين بالسعودية كان أقل من التوقعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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