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فعاليته 86%.. البحرين توافق على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني

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فعاليته 86%.. البحرين توافق على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني فعاليته 86%.. البحرين توافق على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني
استنادا إلى البيانات ونتائج الدراسة الموسعة التي أُجريت في أكثر من بلد

فعاليته 86%.. البحرين توافق على استخدام لقاح

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الأحد، على تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني رسمياً ضمن جهود التصدّي لفيروس كورونا.

وقالت وكالة أنباء البحرين، إن ذلك سيتيح استخدامه بشكل كامل للجميع، حيث أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19".

ولفتت الوكالة إلى أن قرار الموافقة جاء استناداً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، وكذلك التحقق من جودته.

كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية.

وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية، قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه.

والجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة.

كما سبق أن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" بناء على النتائج الأولية لسلامته، حيث تم توفير اللقاح للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس كورونا من الصفوف الأمامية.البحرين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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