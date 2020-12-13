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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية الشيشان في

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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية الشيشان في روسيا زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية الشيشان في

مصراوي Masrawy

11:45 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

موسكو- أ ش أ:

أعلنت هيئة الطواريء الروسية، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريخترضرب جمهورية الشيشان الروسية في شمال القوقاز، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وذكر بيان لهيئة الطواريء - أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن الزلزال، الذي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر، وقع عند الساعة 00:30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وفق بيانات فرع أوسيتيا الشمالية للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان في منطقة أوروس مارتان بالشيشان، وعلى عمق 25 كيلومترا.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالهزات في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنجوشيا الروسية بشمال القوقاز.

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