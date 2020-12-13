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بدء محاكمة "طفل المرور" و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي

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بدء محاكمة "طفل المرور" و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي بدء محاكمة "طفل المرور" و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي

مصراوي Masrawy

11:53 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

بدأت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة طفل المرور و3 من أصدقائه.

ووصل المتهم "أحمد. أ" و3 من أصدقائه اليوم الأحد، إلى محكمة الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية في حراسة أمنية، حيث ارتدوا الكمامات للوقاية من .

وأحالت النيابة العامة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة.

وأسندت لهم اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

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