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منخفض جوي متعمق.. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وأبرز الظواهر الجوية

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مصراوي Masrawy

11:48 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي متعمق على سطح البحر الأبيض المتوسط حيث يجذب كتلة هوائية جنوبية حارة تؤثر اليوم على كافة أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية لها على "فيسبوك"، الأحد، المنخفض الجوي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة،كما تنشط أحيانا الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة يصاحبها انخفاض في الرؤية الأفقية على شمال البلاد.

وتابعت الهيئة: "مع تقدم المنخفض خلال اليوم تبدأ نسبة الرطوبة في الزيادة تدريجيا بداية من غرب البلاد حيث يصاحبها سقوط أمطار على مطروح والسلوم"

وأشارت الهيئة، إلى أن المنخفض يستمر بالتقدم شرقا، في ظل سقوط أمطار على كافة الأنحاء الشمالية وتبقى الظاهرة المؤثرة معه نشاط الرياح المثيره للرمال خلال اليوم وغدا.

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