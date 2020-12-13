أخبار عاجلة

"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية" -
دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص -
عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا -
الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق -
وزير الزراعة يبحث مع سفير تايلاند بالقاهرة تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الجانبين -
الكهرباء: 2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع سوهاج في 6 سنوات -
استعدادًا لتسليمها.. مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات القاهرة الجديدة -
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

بعد وصول لقاح كورونا إلى مصر هل : ستسارع بالحصول على اللقاح أم تنتظر حتى ترى النتائج

Print
مواضيع متعلقة
عمرو أديب يحكي تفاصيل أزمة التيليجرام: صحينا من النوم لقينا خاصية إن كل اللي حواليك يظهرولك بأرقامهم

عمرو أديب يحكي تفاصيل أزمة التيليجرام: صحينا من النوم لقينا خاصية إن كل اللي حواليك يظهرولك بأرقامهم

عمرو أديب: في خناقة تقطيع هدوم بين إيران وتركيا.. والسبب زيارة أذربيجان وقصيدة شعر قالها أردوغان

عمرو أديب: في خناقة تقطيع هدوم بين إيران وتركيا.. والسبب زيارة أذربيجان وقصيدة شعر قالها أردوغان

عمرو أديب حد يقولي زينة الكريسماس دي ليه انا بسبق وعاوز 2020 دي تغور وتخلص وبإذن الله 2021 تبقى أحسن

عمرو أديب حد يقولي زينة الكريسماس دي ليه انا بسبق وعاوز 2020 دي تغور وتخلص وبإذن الله 2021 تبقى أحسن

د. عادل عبدالمنعم خبير أمن المعلومات يشرح تفاصيل الخاصية الجديدة لتيليجرام

د. عادل عبدالمنعم خبير أمن المعلومات يشرح تفاصيل الخاصية الجديدة لتيليجرام

شبكة عيون الإخبارية