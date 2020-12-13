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الإفتاء: مرت بتحديات استغلها المغرضين لإحداث توتر دائم بين المواطن والدولة -

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الإفتاء: مصر مرت بتحديات استغلها المغرضين لإحداث توتر دائم بين المواطن والدولة - فيديو الإفتاء: مرت بتحديات استغلها المغرضين لإحداث توتر دائم بين المواطن والدولة -

مصراوي Masrawy

11:28 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية: "إن مرت بتحديات متلاحقة استغلها بعض المغرضين لخلق حالة توتر دائمة بين المواطن وبين الدولة".

وأوضحت الدار –في موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، الأحد، أنه للتغلب على هذه التحديات يجب علينا إيقاظ وعي الأمة، بإحياء مفهوم المسئولية المشتركة والتعاون فيما بيننا على البر، فكلنا في موقع المسئولية كما في الحديث المتفق عليه: «كُلكُمْ راعٍ، وكُلكُمْ مسْئُولٌ عنْ رعِيتِهِ».

وأكدت الدار أننا جميعًا في سفينة واحدة هي سفينة الوطن، والتمادي في الخطأ ولو بحسن نية قد تكون نتيجته كارثية على الجميع، والنجاة لن تكون إلا بالتطبيق الحازم للقانون مهما كانت العقوبات قاسية، ما دامت تهدف لسلامة الجميع. ولو اعتبرنا حسن النية وسلامة القصد سببًا لترك العابثين يخرقون السفينة لخربت وضاع الوطن.

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