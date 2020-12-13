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تنفي شائعة جديدة بشأن سلعة تموينية

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الحكومة تنفي شائعة جديدة بشأن سلعة تموينية تنفي شائعة جديدة بشأن سلعة تموينية

مصراوي Masrawy

11:20 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية.

وقال المركز، في بيان، اليوم، إنه تم التواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.

وفي سياق متصل، هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، فضلاً عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقاً لاحتياجات أسرته وكذلك عدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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