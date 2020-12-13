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انتشار أمني بمحيط مجلس الدولة قبل نظر طعن حل مجلس إدارة

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انتشار أمني بمحيط مجلس الدولة قبل نظر طعن حل مجلس إدارة الزمالك انتشار أمني بمحيط مجلس الدولة قبل نظر طعن حل مجلس إدارة

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب ـ محمود الشوربجي:

كثفت الأجهزة الأمنية من انتشارها بمحيط مبنى مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن المقام من ، رئيس نادي الموقوف، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريف كمال، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، لإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن المقرر أيضًا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق على القرار ذاته حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادى الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

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