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النيابة العامة تعلن مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. تستر وغسل أموال

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النيابة العامة تعلن مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. تستر وغسل أموال النيابة العامة تعلن مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. تستر وغسل أموال
المدّعي العام قدّم لائحة اعتراضية على الحكم الابتدائي الصادر من "جزائية جدة" مطالبًا بتغليظ العقوبة

النيابة العامة تعلن مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات.. تستر وغسل أموال

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.

وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال؛ وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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