أخبار عاجلة

"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية" -
دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص -
عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا -
الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق -
وزير الزراعة يبحث مع سفير تايلاند بالقاهرة تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الجانبين -
الكهرباء: 2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع سوهاج في 6 سنوات -
استعدادًا لتسليمها.. مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات القاهرة الجديدة -
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. حملات تضبط 1597 مخالفة توطين واحترازات على منشآت بمكة

Print
فيما تستقبل "الموارد البشرية" البلاغات عبر الاتصال وتطبيق "معاً للرصد"

شاهد.. حملات تضبط 1597 مخالفة توطين واحترازات على منشآت بمكة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 6802 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1597 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالمنطقة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2951 جولة، ضُبطت خلالها 805 مخالفات، والطائف 1287 جولة ضُبطت خلالها 453 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 2067 جولة ضُبطت خلالها 274 مخالفة، والقنفذة 497 جولة ضُبطت خلالها 65 مخالفة.

تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

شاهد.. حملات تضبط 1597 مخالفة توطين واحترازات على منشآت بمكة

شاهد.. حملات تضبط 1597 مخالفة توطين واحترازات على منشآت بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%

"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%

"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"

"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"

"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية"

"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية"

دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص

دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص

شبكة عيون الإخبارية