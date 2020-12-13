"كائن الحلزون" على وجه النساء.. تحذير شديد اللهجة من "سعود الطبية"

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"عبدالجبار": بعض صالونات وبيوت التجميل تواكب هذه الصيحات بالترويج لها!

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من بعض الادعاءات غير الدقيقة المتمثلة في وضع بعض السيدات "كائن الحلزون" على بشرة الوجه، معتقدين بذلك أنه يفرز مواد يروّج لها بأن لها مفعولاً خارقاً لشد البشرة، وتسهم في علاج عديد من الأمراض الجلدية، مثل: علاج حب الشباب، تأخير ظهور التجاعيد، ترطيب البشرة، إضافة إلى التخلص من التصبغات والهالات السوداء والبقع الداكنة وتجديد البشرة وعلاج التهاباتها، مؤكدة أن ذلك كله ليس له أساس من الصحة.

وأوضح استشاري الجلدية وجراحة الجلد والليزر الدكتور عمرو عبدالجبار؛ أن المادة اللزجة المخاطية على الجلد قد تسبّب التهابات وحساسية للبشرة، ولا توجد حقائق علمية مؤكدة بأنه يتسبّب في إفراز مادة الكولاجين والإيلاستين في الجلد، لذلك لا ينصح باستخدام الحلزون على البشرة لما قد يسبّبه من خطورة على الجلد بما يجلبه من بكتيريا ضارة من بيئته التي يؤخذ منها كالتربة، إلى سطح الجلد.

وأشار "العبدالجبار"؛ إلى أنه قد تلجأ بعض صالونات وبيوت التجميل هي الأخرى لمواكبة هذه الصيحات عن طريق الترويج لذلك، بادعاء فائدته غير المثبتة للبشرة، والأخطر بأنه ربما يتم استخدام الكائن نفسه لأكثر من شخص؛ ما قد يتسبّب في انتقال الميكروبات من زبون لآخر.

وختم منوّهاً بوجود مواد طبية وطبيعية تتعامل مع مشكلات البشرة التي يمكن علاجها ويجب اللجوء للمختص في حال وجود مشكلة جلدية تحتاج إلى مساعدة، وأنه لا يوجد أي مرجعية علمية أو طبية أو أبحاث علمية تؤكّد فوائد هذه الصيحة التي تدعو إلى استخدام "الحلزون".مدينة الملك سعود الطبية