الأخضر لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكره التدريبي بينبع الصناعية

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يخوض 5 مواجهات ودية مع المنتخب المصري استعداداً للبطولة الخليجية بالبحرين

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، معسكره التدريبي في مدينة ينبع الصناعية، الذي يستمر حتى الـ 25 من ديسمبر الجاري، إذ أجرى تدريباته على الملعب الشاطئي بينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي إليكس براغا، الذي ركز على تكثيف وتنويع تمارين اللياقة البدنية.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية خلال معسكره الحالي 5 مواجهات ودية دولية مع المنتخب المصري خلال الفترة من الـ 18 حتى الـ 23 من ديسمبر الجاري، في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير 2021.