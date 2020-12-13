تسليم 112 عقد تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الأحد، عن تسليم 112 عقدًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه من إجمالي 277 طلب تقنين جرى تلقيها بالمركز.

وأكد مجدي، أنه جرى تسليم 54 عقدًا نهائيًا و58 عقدًا ابتدائيًا، مع استكمال سداد رسوم التقنين لتسليم العقود النهائية لها عقب الانتهاء من سداد قيمة التقنين الإجمالية.

وأضاف مجدي، أن المركز تلقى 553 طلب التصالح في مخالفات بناء منذ فتح باب التصالح مع تحصيل رسوم إجراءات التصالح عن هذه المخالفات، كما أن الوحدة المحلية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حتى نهاية ديسمبر الجاري حسب قرار مجلس الوزراء ووفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد نسبة الـ 25٪ رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد الرسوم شرط أساسي.