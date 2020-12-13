أخبار عاجلة

"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية" -
دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص -
عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا -
الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق -
وزير الزراعة يبحث مع سفير تايلاند بالقاهرة تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الجانبين -
الكهرباء: 2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع سوهاج في 6 سنوات -
استعدادًا لتسليمها.. مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات القاهرة الجديدة -
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

منظمة الصحة العالمية: 12 ألف وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

Print
منظمة الصحة العالمية: 12 ألف وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منظمة الصحة العالمية: 12 ألف وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

مصراوي Masrawy

10:29 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

جنيف- أ ش أ:

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تسجيل نحو 12 ألف حالة وفاة و656 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المنظمة - وفقا لقناة " اليوم" الاخبارية، الأحد - أن حصيلة ضحايا كورونا في العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11868 وفاة و656181 إصابة جديدة.

وأشارت الى أن أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات تعود إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في العالم منذ بداية الجائحة، حسب بيانات المنظمة، 69 مليونا و808 آلاف و688 إصابة مؤكدة منها 656 ألفا و181 حالة وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية