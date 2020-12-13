تقرير إسرائيلي: عمان ستكون الدولة التالية في إقامة علاقات مع إسرائيل

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مصراوي Masrawy

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، الأحد، بأن اعتقادا يسود لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان ستكون هي الدولة التالية التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك بعدما أُعلن في نهاية الأسبوع الماضي عن اتفاق إسرائيل والمغرب على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكشفت الهيئة أنه من المرجح أيضا "أن تنضم السعودية إلى ركب السلام حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض".

ونقلت عن مصادر- لم تُسمها- إن "السعوديين يرغبون في أن تسبقهم بلدان أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل قبل أن ينضموا هم بأنفسهم إلى عملية السلام".

وأضافت المصادر: "لهذا السبب لعبت السعودية دورا محوريا من وراء الكواليس في الاتصالات بين الرباط وواشنطن ودفعت المغرب إلى الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن اتصالات تُجرى مع دول مسلمة أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنجلاديش والمالديف.