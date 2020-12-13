أخبار عاجلة

"برنت" يرتفع بنسبة 1.17% -
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي" -
"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية" -
دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص -
عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا -
الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق -
وزير الزراعة يبحث مع سفير تايلاند بالقاهرة تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الجانبين -
الكهرباء: 2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع سوهاج في 6 سنوات -
استعدادًا لتسليمها.. مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات القاهرة الجديدة -
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقرير إسرائيلي: عمان ستكون الدولة التالية في إقامة علاقات مع إسرائيل

Print
تقرير إسرائيلي: عمان ستكون الدولة التالية في إقامة علاقات مع إسرائيل تقرير إسرائيلي: عمان ستكون الدولة التالية في إقامة علاقات مع إسرائيل

مصراوي Masrawy

10:24 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، الأحد، بأن اعتقادا يسود لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان ستكون هي الدولة التالية التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك بعدما أُعلن في نهاية الأسبوع الماضي عن اتفاق إسرائيل والمغرب على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكشفت الهيئة أنه من المرجح أيضا "أن تنضم إلى ركب السلام حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض".

ونقلت عن مصادر- لم تُسمها- إن "السعوديين يرغبون في أن تسبقهم بلدان أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل قبل أن ينضموا هم بأنفسهم إلى عملية السلام".

وأضافت المصادر: "لهذا السبب لعبت السعودية دورا محوريا من وراء الكواليس في الاتصالات بين الرباط وواشنطن ودفعت المغرب إلى الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن اتصالات تُجرى مع دول مسلمة أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنجلاديش والمالديف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"

"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

السعودية تنشر صورتيّ أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح كورونا

السعودية تنشر صورتيّ أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية