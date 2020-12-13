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"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
"تفاهم" بين "السعودية للكهرباء" وبنك "اليابان للتعاون الدولي"
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية"
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:42 مساءً
الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
وزير الزراعة يبحث مع سفير تايلاند بالقاهرة تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الجانبين
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
الكهرباء: 2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع سوهاج في 6 سنوات
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
استعدادًا لتسليمها.. مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات القاهرة الجديدة
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تجدد التظاهرات الشعبية في السليمانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 13 ديسمبر 2020 10:12 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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