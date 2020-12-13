أخبار عاجلة

ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية -
فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة -
نيويورك تايمز: عنصر طبي ثان في ألاسكا يحتاج مساعدة طبية عاجلة بعد لقاح فايزر -
جانتس: القدس لن تقسم لكن هناك متسع لعاصمة فلسطينية -
الإليزيه: رئيس الوزراء سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة ماكرون بكورونا -
بمشاركة ذوي الهمم.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا -
"6 نعوش".. تشييع جنازة ضحايا حادث التصادم الدموي بسوهاج- صور -
بروتوكول تعاون بين كليتي زراعة أسوان وأسيوط -
بالصور.. كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية -
رفع 72 ألف و781 طن قمامة من مقالب المنوفية- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

اعرف عمرو أديب هياخد لقاح فيروس كورونا ولا لأ؟

Print
مواضيع متعلقة
عمرو أديب يحكي تفاصيل أزمة التيليجرام: صحينا من النوم لقينا خاصية إن كل اللي حواليك يظهرولك بأرقامهم

عمرو أديب يحكي تفاصيل أزمة التيليجرام: صحينا من النوم لقينا خاصية إن كل اللي حواليك يظهرولك بأرقامهم

عمرو أديب: في خناقة تقطيع هدوم بين إيران وتركيا.. والسبب زيارة أذربيجان وقصيدة شعر قالها أردوغان

عمرو أديب: في خناقة تقطيع هدوم بين إيران وتركيا.. والسبب زيارة أذربيجان وقصيدة شعر قالها أردوغان

عمرو أديب حد يقولي زينة الكريسماس دي ليه انا بسبق وعاوز 2020 دي تغور وتخلص وبإذن الله 2021 تبقى أحسن

عمرو أديب حد يقولي زينة الكريسماس دي ليه انا بسبق وعاوز 2020 دي تغور وتخلص وبإذن الله 2021 تبقى أحسن

د. عادل عبدالمنعم خبير أمن المعلومات يشرح تفاصيل الخاصية الجديدة لتيليجرام

د. عادل عبدالمنعم خبير أمن المعلومات يشرح تفاصيل الخاصية الجديدة لتيليجرام

شبكة عيون الإخبارية