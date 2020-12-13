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ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
نيويورك تايمز: عنصر طبي ثان في ألاسكا يحتاج مساعدة طبية عاجلة بعد لقاح فايزر
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
جانتس: القدس لن تقسم لكن هناك متسع لعاصمة فلسطينية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
الإليزيه: رئيس الوزراء سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة ماكرون بكورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
بمشاركة ذوي الهمم.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
"6 نعوش".. تشييع جنازة ضحايا حادث التصادم الدموي بسوهاج- صور
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
بروتوكول تعاون بين كليتي زراعة أسوان وأسيوط
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
بالصور.. كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
رفع 72 ألف و781 طن قمامة من مقالب المنوفية- صور
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الخميس 17 ديسمبر 2020 12:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
عمرو أديب الاستفتاء اللي احنا عاملينه الناس عندنا زي بره منقسمين هياخدوا اللقاح ولا لأ اعرف التفاصيل
فيديو
Mbc مصر
الأحد 13 ديسمبر 2020 10:00 صباحاً
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