مزارعون بالبحيرة: "أوروبا بتجري ورانا.. ومش عارفين نصدر الفراولة" - صور

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

يعد مركزي كوم حمادة وبدر، بمحافظة البحيرة، من المناطق الواعدة في زراعات الفراولة، وعامًا بعد الآخر تكتسب الثمار المنتجة سمعة جيدة في الأسواق الأوروبية ويتزايد الطلب عليها، رغم الاشتراطات القياسية الصارمة التي تفرضها الدول المستوردة لضمان جودتها.

وفي ظل موسم ناجح على صعيد الإنتاج، وتعطش الأسواق الخارجية للفراولة المصرية، برزت مشكلات تتعلق بالشحن والتصدير، تحول دون استثمار ذلك النجاح بالشكل الأمثل.

"مصراوي" رصد الأمر وتحدث إلى المزارعين وأصحاب شركات التصدير، لنقل صوتهم والبحث عن حلول تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد القومي.

في البداية يوضح محمد عبد الله، صاحب شركة تصدير أبعاد المشكلة: "الفراولة المصرية مطلوبة بشدة في الخارج، وبكميات كبيرة جدًا لكن للأسف مش عارفين نصدرها بسبب مشكلات الشحن وعدم توافر رحلات طيران تغطي طلبات التصدير".

يضيف عبدالله: "شركات الشحن مش قادرة تغطي الطلبات، مش بس كده لكن أسعار الشحن زادت بعد ما كنا بتدفع 1.1 دولار على الكيلو بقينا بندفع 1.58 دولار، وطبعًا الزيادة دي بيتحملها الفلاح".

ويستطرد: "أيضًا عدم توافر أماكن بيخللي شركات الشحن تأخر الشحنات، وده أمر بيأثر على جودة المنتج عند وصوله للمستورد، لأننا بنتكلم عن سلعة غذائية عمرها يقاس بالأيام".

ويطالب عبد الله: "نناشد مجلس الوزراء بالتدخل وحل المشكلة، بتوفير رحلات تغطي طلبات التصدير حتى لا تفقد مصر أسواقها بالخارج، وتتحقق أكبر استفادة ممكنة من هذا المحصول الذي يدر العملة الصعبة".

ويتساءل محمود عثمان - مزارع فراولة: "مش حرام لما ثروة قومية زي دي تهدر وعملة صعبة تروح على البلد، أسواق أوروبا بتجري ورا الفراولة بتاعتنا ومش عارفين نصدرها بسبب الشحن".

ويقول علاء أمين - مزارع: "الموسم بدأ كويس جدًا معانا وكنا بنسلم الكرتونة المصدر بـ 130 جنيه دلوقتي، بسبب زيادة المعروض وبطء التصدير الكرتونة وصلت لـ 70 جنبه، ومتوقع المشكلة تزيد مع ذروة الموسم وزيادة المحصول".

ويطالب أحمد أغا - مزارع" كل إللي عاوزينه الحكومة تتدخل لتوفير الشحن، حتى لو الدولة هتتولى عملية التصدير بنفسها، مش عاوزين تعبنا يروح على الفاضي ونفرط في الفرصة دي الطلبات من أوروبا كتيرة والمنتج بتاعنا مطابق للمواصفات وده أمر مش سهل".

واختتم: "أوروبا بتجري ورا مصدر الفراولة المصرية، واحنا مش عارفين نصدر منتجنا، يا ريت المشكلة تتحل علشان ربنا يكرمنا كلنا".