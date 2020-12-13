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المسند عن طقس بداية الأسبوع: سهود ومهود عدا هذه المناطق

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الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب.. يُقلل من فاتورة الكهرباء

المسند عن طقس بداية الأسبوع: سهود ومهود عدا هذه المناطق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة الطقس اليوم سهود ومهود، عدا (أجزاء) من منطقتَي #عسير و#جازان، فمن المتوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن الرياح الجنوبية قد تكون نشطة على الحدود الشمالية لمناطق #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.

وتابع: الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب بعد، وهذا يُقلل من فاتورة #الكهرباء، وفاتورة الحطب والفحم، وفاتورة العلاجات، كما يُفرح ويسعد المزارع والراعي بشكل كبير، حيث مخاطر #الصقيع المميت للمحاصيل، وأحياناً للمواشي.

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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