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جوجل تضيف تقنيات استثنائية لتطبيق ليس مملوكًا لها

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جوجل تضيف تقنيات استثنائية لتطبيق ليس مملوكًا لها جوجل تضيف تقنيات استثنائية لتطبيق ليس مملوكًا لها
التطبيق ملك لمنافستها "مايكروسوفت"

جوجل تضيف تقنيات استثنائية لتطبيق ليس مملوكًا لها

قررت شركة "جوجل" الأمريكية، إضافة عدد من التقنيات الاستثنائية لتطبيق ليس مملوكا لها؛ بل هو ملك لمنافستها "مايكروسوفت".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "جوجل" أضاف عددًا من الميزات والتقنيات المثيرة لتطبيق "مايكروسوفت أوفيس" الشهير.

وستمكّن تلك الميزات الجديدة، جوجل من إمكانية تسهيل فتح وإدارة ملفات "أوفيس" المرسلة عبر البريد الإلكتروني "جيميل"، عن طريق تشغيل المستندات والجداول والعروض التقديمية.

وستمكّن جوجل من فتح مستندات "أوفيس" في محرر مستندات "جوجل" السريع، وسيمكن للمستخدم تغيير اتجاه الصفحة وعمل التعديلات الأساسية بسهولة شديدة.

وسيكون التحديث متاحًا لكل مَن لديه حساب على بريد "جيميل"، بالإضافة إلى العملاء غير الربحيين من الشركات أو المؤثرين، أو المؤسسات التعليمية.جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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