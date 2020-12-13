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بعد طول انتظار.. البرازيل تكشف خطتها للتطعيم ضد كورونا

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بعد طول انتظار.. البرازيل تكشف خطتها للتطعيم ضد كورونا بعد طول انتظار.. البرازيل تكشف خطتها للتطعيم ضد كورونا
قالت: بهدف تلقيح نحو ربع السكان في النصف الأول من 2021

بعد طول انتظار.. البرازيل تكشف خطتها للتطعيم ضد كورونا

كشفت البرازيلية، أمس السبت، النقاب عن خطتها التي طال انتظارها للتطعيم ضد كوفيد-19 بهدف مبدئي هو تطعيم 51 مليون شخص أو نحو ربع السكان في النصف الأول من عام 2021.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في وثيقة أُرسلت إلى المحكمة العليا، التي أعطت الحكومة مهلة نهائية لوضع الخطة: إن 108 ملايين جرعة ستكون متاحة للتطعيم، في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينها العاملون في القطاع الصحي وكبار السن ومجتمعات السكان الأصليين.

وتقول الخطة: إن 70% من السكان أو نحو 148 مليونًا من سكان البرازيل البالغ عددهم 212 مليونًا، بحاجة إلى التطعيم لوقف انتشار .

ولا تغطي الخطة الحالية سوى ثلث هذا الهدف فقط. ولم توضح الخطة تاريخ بدء تطعيم السكان أو تفاصيل بشأن الإمدادات التي تحتاجها من اللقاح.

ووفق "سكاي نيوز" تحتل البرازيل المركز الثاني في عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة؛ حيث سجلت أكثر من 181 ألف وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت: إن البرازيل سجلت 43900 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و686 حالة وفاة جراء كوفيد-19.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و880127 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181123.البرازيل فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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