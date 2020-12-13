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139 مليون مشاهدة لقنوات عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول

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139 مليون مشاهدة لقنوات عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول 139 مليون مشاهدة لقنوات عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول
التعليم: حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر.. 14200 حصة دراسية عرضت

139 مليون مشاهدة لقنوات عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول

قالت وزارة التعليم إن 139 مليون مشاهدة لـقنوات عين؛ منذ بداية الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته تم عرض 14200 حصة دراسية، و56616 ساعة بث فضائي.

وأشارت إلى أن عدد المشاهدات للبث المباشر بلغ 72.4 مليون مشاهدة و66.7 مليون مشاهدة للحصص الدراسية و14.366 حصة دراسية تم رفعها على منصة اليوتيوب.

وأضافت: جاء توزيع المشاهدات وفق المراحل الدراسية، حيث بلغت في المرحلة الابتدائية 42542428 مشاهدة، والمتوسطة 16517310، والثانوية 8577374، والتربية الفكرية 1555841، والتعليم المستمر 664192.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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