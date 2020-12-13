تحرير 127 مخالفة تموينية خلال حملة في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تحرير 127 محضرًا تموينيًا، في حملات بالتنسيق مع مباحث تموين المحافظة بمراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

وقال صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالمحافظة، إن الحملة بإشراف المهندس معاذ عبد الرحيم، وكيل المديرية، تمكنت من تحرير 43 محضر عدم إعلان أسعار، و54 محضر عدم حمل شهادة صحية لمنشآت تجارية تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين، و9 محاضر ضبط سلع منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط محلين يعملان بدون ترخيص، وتحرير محضر ضبط سلع مجهولة المصدر تمثلت في 18 زجاجة زيت طعام.

وأضاف صلاح، أن المديرية حررت 5 محاضر لصيدليات بها أدوية وعقاقير ومستلزمات تجميل منتهية الصلاحية، ومحضر لمعمل تحاليل طبية به شرائط تحليل منتهية الصلاحية، و 13 محضر لمخابز مخالفة أنتجت خبزًا ناقص الوزن عن الوزن القانوني وهربت دقيق مدعم في السوق السوداء.