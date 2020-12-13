أخبار عاجلة

ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية -
فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة -
نيويورك تايمز: عنصر طبي ثان في ألاسكا يحتاج مساعدة طبية عاجلة بعد لقاح فايزر -
جانتس: القدس لن تقسم لكن هناك متسع لعاصمة فلسطينية -
الإليزيه: رئيس الوزراء سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة ماكرون بكورونا -
بمشاركة ذوي الهمم.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا -
"6 نعوش".. تشييع جنازة ضحايا حادث التصادم الدموي بسوهاج- صور -
بروتوكول تعاون بين كليتي زراعة أسوان وأسيوط -
بالصور.. كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية -
رفع 72 ألف و781 طن قمامة من مقالب المنوفية- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هذا هو التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحاً.. خبراء ينصحون

Print
هذا هو التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحاً.. خبراء ينصحون هذا هو التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحاً.. خبراء ينصحون
لتفادي التبعات البالغة الضرر لتنظيف الأسنان عقب وجبة الإفطار مباشرة

هذا هو التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحاً.. خبراء ينصحون

دائماً ما يوصي الأطباء بالمواظبة على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون للحفاظ عليها سليمة مع التقدم في العمر، لكن بعض العادات التي نمارسها أحيانا قد تؤدي إلى تبعات بالغة الضرر.

وبحسب موقع "هيلث لاين" المختص في الشؤون الصحية، فإن التنظيف الصباحي للأسنان بعد تناول وجبة الفطور مباشرة "أمر محفوف بالخطر"، والأفضل من الناحية الصحية إرجاء ذلك لبعض الوقت.

وذكر المصدر وفق "سكاي نيوز عربية"، أن الأفضل لصحة الأسنان هو أن نغسلها بعد 30 دقيقة أو حتى ساعة، من إنهاء تناول وجبة الفطور.

ويكمن الخطر في أن التنظيف الذي يلي الفطور بشكل مباشر، يؤدي إلى تراكم طبقة من بقايا الأطعمة الحمضية فوق الأسنان.

وتسبّب هذه المواد الحمضية ضعفاً في مادة "الإيناميل" الغنية بالمعادن التي تغطي الأسنان، وهي عنصر ضروري لحمايتها.

وتشكل هذه المادة ما يشبه الدرع الواقية للأسنان من درجات الحرارة المتفاوتة للمشروبات والأطعمة، إضافة إلى الحماية من المواد الكيماوية.

ويقول الخبراء إن هذه المادة تتأثر بشدة عندما يقوم الإنسان بتناول المواد الحمضية مثل عصير البرتقال، إضافة إلى الفواكه المجففة والخبز والحلويات.

وتوصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان، بتنظيف الأسنان بعد ساعة من وجبة الفطور، لا سيما عند تناول أطعمة حمضية.

ويقول الأطباء إن شرب أو مضغ علكة خالية من السكر قبل تنظيف الأسنان، أمرٌ مفيد من الناحية الصحية.

وتوصي الجمعية الأميركية، بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، على أن يستغرق كل تنظيف دقيقتين من الزمن.

ويساعد التنظيف بمعجون يحتوي على مادة "الفلورايد" على إزالة الطبقات التي تتشكل فوق الأسنان من البكتيريا، وتلحق ضرراً بصحة السن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رجل يغطس في الماء المتجمدة

رجل يغطس في الماء المتجمدة

"نافورة الماء الساخن" تخرج من باطن الأرض في موسكو

"نافورة الماء الساخن" تخرج من باطن الأرض في موسكو

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

شبكة عيون الإخبارية