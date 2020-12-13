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فنزويلا تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 107 آلاف و177 حالة

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فنزويلا تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 107 آلاف و177 حالة فنزويلا تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 107 آلاف و177 حالة

مصراوي Masrawy

08:37 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

كراكاس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الأحد أنها سجلت 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينهم 30 حالة وافدة خلال ال(24) ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 107 آلاف و177 حالة، تعافى منهم 102 ألف و289 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3939 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 949 بعد تسجيل 5 حالات خلال الـ(24) ساعة الماضية.

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