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تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و208 حالات

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تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و208 حالات تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و208 حالات

مصراوي Masrawy

08:29 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

بانكوك - (أ ش أ):
أعلنت التايلاندية اليوم الأحد ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 4208 حالات بعد تسجيل 17 حالة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) قوله "إن الإصابات الجديدة تضمنت 9 حالات وافدة من ميانمار تم اكتشافهم في الحجر الصحي".
وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و874 حالة، بينما توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 192 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

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مصراوي Masrawy

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