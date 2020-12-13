أخبار عاجلة

ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية -
فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة -
نيويورك تايمز: عنصر طبي ثان في ألاسكا يحتاج مساعدة طبية عاجلة بعد لقاح فايزر -
جانتس: القدس لن تقسم لكن هناك متسع لعاصمة فلسطينية -
الإليزيه: رئيس الوزراء سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة ماكرون بكورونا -
بمشاركة ذوي الهمم.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا -
"6 نعوش".. تشييع جنازة ضحايا حادث التصادم الدموي بسوهاج- صور -
بروتوكول تعاون بين كليتي زراعة أسوان وأسيوط -
بالصور.. كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية -
رفع 72 ألف و781 طن قمامة من مقالب المنوفية- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدو البشرية.. أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة بكورونا عالميًّا

Print
عدو البشرية.. أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة بكورونا عالميًّا عدو البشرية.. أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة بكورونا عالميًّا
"جونز هوبكنز" ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 298 ألف حالة

عدو البشرية.. أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة بكورونا عالميًّا

يواصل وباء كورونا، حصد المزيد من الأرواح؛ حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات حول العالم إلى مليون وأكثر من 604 آلاف حالة؛ فيما اقترب إجمالي المصابين من 72 مليونًا حتى الآن.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا إلى حوالى 298 ألف حالة، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات الـ16 مليونًا.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، من حيث عدد الوفيات، حصد أرواح أكثر من 181 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 6.9 مليون.

وتسبب الوباء في وفاة نحو 143 ألف شخص في الهند، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 9.8 ملايين حتى الآن.

ووفق " اليوم" تأتي المكسيك في المرتبة الرابعة؛ حيث سجلت حتى الآن نحو 114 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليونًا و240 ألفًا.

وفي بريطانيا التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررًا جراء تفشي الوباء، تجاوزت حصيلة الوفيات الـ64 ألفًا، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 1.8 مليون، تليها إيطاليا كذلك بـ64 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1.8 مليون إصابة، ثم فرنسا بـ57 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2.4 مليون إصابة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي إيران التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا جراء تفشي الوباء؛ حيث سجلت نحو 52 ألف وفاة، وأكثر من 1.1 مليون إصابة حتى الآن.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية