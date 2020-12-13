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أعلاها من .. الباكستانيون يحوّلون 2.3 مليار دولار خلال شهر

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أعلاها من السعودية.. الباكستانيون يحوّلون 2.3 مليار دولار خلال شهر أعلاها من .. الباكستانيون يحوّلون 2.3 مليار دولار خلال شهر

أعلاها من السعودية.. الباكستانيون يحوّلون 2.3 مليار دولار خلال شهر

قال البنك المركزي الباكستاني: إن تحويلات العمالة الباكستانية العاملة في الخارج، ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي، بزيادة 28.4% على أساس سنوي، وبزيادة 2.4% مقارنة بالشهر الذي قبله.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: إن تحويلات الباكستانيين في الخارج ظلت تتجاوز ملياريْ دولار للشهر السادس على التوالي؛ واصفًا ذلك بـ"الأخبار السارة للاقتصاد الباكستاني".

وظلت المملكة العربية وتليها الإمارات، من المساهمين الرئيسيين في تدفقات التحويلات إلى باكستان في الأشهر الأخيرة في نوفمبر الماضي؛ حيث أرسل الباكستانيون 2.3 مليار دولار إلى أوطانهم؛ 48.5% منها من السعودية والإمارات.

وأشارت تقارير باكستانية إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 21 (يوليو إلى نوفمبر 2020)، وصلت التحويلات من الباكستانيين في الخارج إلى مستوى غير مسبوق، قدره 11.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت أعلى تدفقات مالية إلى باكستان من أربعة بلدان تتصدرها المملكة العربية السعودية (3.3 مليار دولار)، وتليها الإمارات (2.4 مليار دولار)، ثم المملكة المتحدة (1.6 مليار دولار) وفي المرتبة الرابعة تأتي الولايات المتحدة بمليار دولار.

وبلغت تدفقات التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى -بما في ذلك البحرين والكويت وسلطنة عمان- 1.3 مليار دولار.. وفي الوقت نفسه قام الباكستانيون في الدول الأوروبية بتحويل ما يقرب من 1 مليار دولار أمريكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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