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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 686 حالة وفاة بالبرازيل و685 بالمكسيك و321 بألمانيا

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 686 حالة وفاة بالبرازيل و685 بالمكسيك و321 بألمانيا كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 686 حالة وفاة بالبرازيل و685 بالمكسيك و321 بألمانيا
كوريا الجنوبية تسجل 1030 إصابة جديدة

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 686 حالة وفاة بالبرازيل و685 بالمكسيك و321 بألمانيا

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت: إن البرازيل سجلت 43900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و686 حالة وفاة جراء كوفيد-19.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و781799 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 179765.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و320716، بعد تسجيل 20200 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21787 بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت، تسجيل 12057 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و685 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و241436 وحالات الوفاة إلى 113704.

وتقول : إن من المرجّح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم: إن كوريا الجنوبية سجلت 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

ومن بين تلك الحالات الجديدة 1002 حالة منقولة محليًّا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 42766، إضافة إلى 580 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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