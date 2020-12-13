الهند تسجل 30 ألفا و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 9 ملايين و857 ألفا و29 حالة، وذلك عقب تسجيل 30 ألفا و254 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفا و19 حالة، وذلك عقب تسجيل 391 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و357 ألف و464 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.