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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة

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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة
تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان ومرتفعات عسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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