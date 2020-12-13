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كوريا الجنوبية تتجاوز ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ تفشي الجائحة

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كوريا الجنوبية تتجاوز ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ تفشي الجائحة كوريا الجنوبية تتجاوز ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ تفشي الجائحة

مصراوي Masrawy

03:19 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز الألف حالة في يوم واحد لأول مرة منذ تفشي الجائحة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 1030 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 1002 إصابة محلية، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42 الفا و 766 حالة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل حالتي وفاة إضافيتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 580.

وتعافى 321 مصابا بشكل كامل من الفيروس ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 31 ألفا و 814 .

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