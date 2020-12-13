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محاكمة "طفل المرور" و3 من أصدقائه الأحد

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محاكمة "طفل المرور" و3 من أصدقائه الأحد محاكمة "طفل المرور" و3 من أصدقائه الأحد

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأحد 13 ديسمبر 2020


كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهم "أحمد. أ" و3 من أصدقائه، في القضية المعروفة بـ"طفل المرور".

وأحالت النيابة العامة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة.

وأسندت لهم اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

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