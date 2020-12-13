أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 17-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 17-12-2020 -
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر -
8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة -
8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر" | الخميس 17/12/2020 | الحلقة الكاملة -
ضبط 83 طن ملح طعام فاسد بمصنع في الإسكندرية -
المستشفى الجامعي بسوهاج يستعد لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر -
هطول أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء -
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

Print
تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

مصراوي Masrawy

02:06 ص الأحد 13 ديسمبر 2020

دمشق - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية يوم السبت تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد وهي أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة، مشيرة إلى شفاء 76 حالة ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إجمالي عدد الإصابات في سوريا بلغ حتى الآن 9041 شفيت منها 4319 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 506 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في 22 مارس الماضي وأول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية