الأمن يكشف حقيقة اختفاء طالبة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تغيب طالبة جامعية عن منزلها بأسيوط وتبين ترك منزلها لاقامه مع حبيبها تمهيدا لزواج بعد سوء معاملة اسرتها لها .

رصدت المتابعة الأمنية نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بمحافظة أسيوط ومناشدة من يعثر عليها الإتصال بأرقام هواتف محددة.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم أسيوط بلاغا من مالك محل ملابس – مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط بتغيب نجلة شقيقته (طالبة جامعية – مقيمة بذات العنوان) عن مسكن أهليتها عقب توجهها للجامعة.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى إرتباط المتغيبة ب (عامل – مقيم بمحافظة الفيوم) ، وبإستهدافه تبين تواجد المتغيبة رفقته .

وبسؤالها أقرت بأنها تركت منزل أهليتها برغبتها لسوء معاملتهم لها ، وأنها ترغب فى الزواج من المذكور وعدم العودة مرة أخرى .

كما تم تحديد إثنين من القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها(متواجدين حالياً خارج البلاد) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالترويج لأخبار مغلوطة من شأنها تكدير الأمن.