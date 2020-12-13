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في أول زيارة له للخارج.. وزير خارجية الأسد يصل إلى طهران

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في أول زيارة له للخارج.. وزير خارجية الأسد يصل إلى طهران في أول زيارة له للخارج.. وزير خارجية الأسد يصل إلى طهران

جي بي سي نيوز :- وصل وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، مساء الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية هي الأولى له إلى خارج البلاد، بعد توليه حقيبة الخارجية خلفا للراحل وليد المعلم.

وقالت الخارجية السورية، في بيان: "وصل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى طهران مساء اليوم في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف" ، وفق "عربي21" .

وأضافت الخارجية السورية أن المقداد سيجري خلال الزيارة "عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وسيزور المقداد مبنى وزارة الدفاع الإيرانية لتقديم العزاء بالعالم الإيراني محسن فخري زادة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

جي بي سي نيوز

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