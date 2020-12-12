أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 17-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 17-12-2020 -
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر -
8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة -
8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر" | الخميس 17/12/2020 | الحلقة الكاملة -
ضبط 83 طن ملح طعام فاسد بمصنع في الإسكندرية -
المستشفى الجامعي بسوهاج يستعد لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر -
هطول أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء -
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابات "كورونا" المستجد: لبنان تسجِّل 1540 والمغرب 3033 والجزائر 517 حالة

Print
إصابات "كورونا" المستجد: لبنان تسجِّل 1540 والمغرب 3033 والجزائر 517 حالة إصابات "كورونا" المستجد: لبنان تسجِّل 1540 والمغرب 3033 والجزائر 517 حالة

إصابات

سجَّلت لبنان 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 145245 إصابة.

وأوضحت "الصحة اللبنانية" اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 99513، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1190 حالة بعد تسجيل ثماني حالات وفاة.

كما سجّلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 397 ألفًا و597 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 47 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء إلى 353 ألفًا و098 حالة.

وسجلت الجزائر 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91638 حالة.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة بالجزائر اليوم أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2584 وفاة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 60028 حالة.لبنان المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و24 وفاة

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية