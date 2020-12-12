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إصابة 3 مستشارين إثر انقلاب سيارة في بني سويف

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إصابة 3 مستشارين إثر انقلاب سيارة في بني سويف إصابة 3 مستشارين إثر انقلاب سيارة في بني سويف

مصراوي Masrawy

10:54 م السبت 12 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 3 مستشارين بإصابات متفرقة، إثر إنقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها، على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بنى سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام كافيتريا السوهاجي، ما أسفر عن إصابة "محمد ع.أ.ع" 64 عامًا نائب رئيس محكمة النقض، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمود ح. أ" 55 عاماً، نائب رئيس محكمة النقض، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"عادل ع.أ.ع" 60 عاماً، وكيل التفتيش القضائي، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيمن، جميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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