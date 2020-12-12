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طائرة الهلال تعبر محطة الأهلي.. وتحافظ على صدارة الدوري

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طائرة الهلال تعبر محطة الأهلي.. وتحافظ على صدارة الدوري

حافظ الهلال على صدارة ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على منافسه الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة بدون أي خسارة مع نهاية ختام مباريات الدور الأول، فيما ظل الأهلي على رصيده السابق 28 نقطة.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25/ 16، 22/ 25، 25/ 19، 25/ 20.

فيما جاءت بقية نتائج المباريات على النحو الآتي:
فوز النصر على السلام 3 / 2، والوحدة على الابتسام 3 / 1، والاتحاد على ضمك 3 / 0، والموج على الفيصلي 3 / 2.

الهلال الأهلي الدوري الممتاز للكرة الطائرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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