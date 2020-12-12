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بـ"آخر الاكتشافات الأثرية".. متحف الأقصر يحتفل بـ45 عامًا علي تأسيسه - صور

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بـ"آخر الاكتشافات الأثرية".. متحف الأقصر يحتفل بـ45 عامًا علي تأسيسه - صور بـ"آخر الاكتشافات الأثرية".. متحف الأقصر يحتفل بـ45 عامًا علي تأسيسه - صور

مصراوي Masrawy

09:50 م السبت 12 ديسمبر 2020

الأقصر - محمد محروس:

احتفل متحف الأقصر بمناسبة مرور 45 عام علي افتتاح وتأسيس المتحف فى ديسمبر 1975 فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هشام الليثي ممثلا عن وزارة الآثار، والدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر، والسيدة إلينا بتشكوف رئيس البعثة الأثرية الأمريكية المصرية العاملة بمنطقة القرنة وعدد كبير من الأثريين والسياح وأفراد البعثات الأثرية العاملة في الأقصر.

علي هامش الاحتفالية افتتح نائب المحافظ معرض المكتشفات الحديثة بالمتحف والذي يضم لوحات إيضاحية لأحدث الاكتشافات في منطقة العساسيف وجبل القرنة.

أكد نائب المحافظ على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات ومساهمتها في تنشيط حركة السياحة وتعريف زوار الأقصر والمواطنين بتاريخ المنشآت التي تضم أهم القطع الأثرية، مشيرًا إلي أن متحف الأقصر يعد متحفًا تاريخيًا كبيرًا يتميز بما يحويه من القطع الأثرية النادرة.

شهدت الاحتفالية تكريم رواد العمل بالمتحف وقياداته السابقين وعدد من قيادات البعثات الأثرية العاملة بالأقصر، كما شهدت الاحتفالية جولة داخل المتحف للضيوف والمشاركين في الاحتفالية.

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