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يوجّه بإجراء عملية لطفلة تعاني من ثقب في القلب

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السيسي يوجّه بإجراء عملية لطفلة تعاني من ثقب في القلب يوجّه بإجراء عملية لطفلة تعاني من ثقب في القلب

مصراوي Masrawy

09:46 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها لتدخل الرئيس لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أنه جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون فى استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لاجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة "ميرا" عن كثب وما سيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

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