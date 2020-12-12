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غواصة نووية روسية تختبر صواريخ بالستية عابرة للقارات

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غواصة نووية روسية تختبر صواريخ بالستية عابرة للقارات غواصة نووية روسية تختبر صواريخ بالستية عابرة للقارات

مصراوي Masrawy

09:53 م السبت 12 ديسمبر 2020

موسكو - (د ب أ)

قامت غواصة نووية روسية، بإجراء اختبار إطلاق أربعة صواريخ باليستية عابرة للقارات، في بحر أوخوتسك على المحيط الهادي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الصواريخ أصابت أهدافها في ميدان إطلاق نار شمال غربي على بعد أكثر من 5500 كيلومتر.

وجاء الاختبار وسط مفاوضات مفتوحة حول مستقبل معاهدة نزع السلاح النووي الرئيسيةالأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة.

تحدد المعاهدة ترسانة الاسلحة النووية لكلا البلدين بثمانمائة منظومة إطلاق و1550 رأس نووي جاهزة للإطلاق.

وتنتهي الاتفاقية بداية فبراير من العام المقبل.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو أن الاختبار كان استكمالا لتدريبات واسعة النطاق للقوات النووية الروسية.

وأبلغ الوزير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الأمر.

وأطلقت الصواريخ من الغواصة "فلاديمير مونوماخ"، وتسعى روسيا إلى إظهار قوتها العسكرية من خلال الاختبارات والمناورات.

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