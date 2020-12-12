أخبار عاجلة

ضبط 83 طن ملح طعام فاسد بمصنع في الإسكندرية -
المستشفى الجامعي بسوهاج يستعد لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر -
هطول أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء -
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية- صور -
"اتنين سكرانين وقعوا الحصان".. تفاصيل اختفاء تمثال نفق أبو الريش بالزقازيق -
لمواجهة كورونا.. الهيئة الإنجيلية تطلق أسبوع المحبة بقرية البرشا في المنيا -
حملة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع أرمنت في الأقصر -
31 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء -
رئيس البنك الزراعي: إعداد دراسة جديدة لتسوية ديون المقترضين المتعثرين -
الإفتاء: أداء مصاب كورونا صلاة الجمعة في المسجد حرام شرعا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان "حالة الطوارئ المناخية"

Print
الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان "حالة الطوارئ المناخية" الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان "حالة الطوارئ المناخية"

مصراوي Masrawy

09:43 م السبت 12 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الدول على إعلان "حالة الطوارئ المناخية" اليوم السبت، في قمة تتزامن مع الذكرى الخامسة لاتفاق باريس للمناخ.

وقال جوتيريش خلال إطلاق قمة طموح المناخ، وهو مؤتمر عبر الإنترنت حضره قادة من جميع أنحاء العالم، إن حالة الطوارئ يجب أن تظل سارية حتى يتم تحقيق الحياد الكربوني، بمعني ألا تنبعث المزيد من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض.

وقال جوتيريس إن الدول تعهدت في باريس عام 2015 بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 5ر1 درجة مئوية قدر الإمكان.

لكنه أشار إلى أن التعهدات لتحقيق هذا الهدف كانت غير كافية، وتم تجاهلها في بعض الحالات.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه إذا لم يغير المجتمع الدولي مساره، فقد يتجه العالم نحو زيادة "كارثية" في درجات الحرارة هذا القرن.

وتساءل: "هل يمكن لأي شخص أن ينكر أننا نواجه حالة طوارئ درامية ؟".

وأعلنت 38 دولة بالفعل حالة الطوارئ المناخية، وفقا لجوتيريش، الذي حث الدول الأخرى على الانضمام إليها.

وحذا الاتحاد الأوروبي حذوه في نوفمبر 2019، وأعلن حالة الطوارئ المناخية في جميع دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

ومع ذلك، يعد هذا عملاً رمزيًا إلى حد كبير.

وتستضيف القمة كل من الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالشراكة مع تشيلي وإيطاليا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - د. سمر سعيد تتحدث عن بداية الفنون الشعبية في مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أيه ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرار الخليج

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

شبكة عيون الإخبارية