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طلاب بالليث من دون تعليم منذ أسبوع.. والسبب "برج خارج التغطية"

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طلاب بالليث من دون تعليم منذ أسبوع.. والسبب "برج خارج التغطية" طلاب بالليث من دون تعليم منذ أسبوع.. والسبب "برج خارج التغطية"
الأهالي طالبوا بإصلاح الخلل وسرعة إعادة الخدمة

طلاب بالليث من دون تعليم منذ أسبوع.. والسبب

أمضى طلاب وطالبات قريتي "إثرار وأبو سيف" الواقعتين شرقي محافظة الليث، أسبوعًا كاملاً بلا تعليم بسبب العطل الفني الذي أصاب البرج الوحيد، مطالبين بإصلاح الخلل وسرعة إعادة الخدمة لهم.

وقال "سعد بن بسيس"، لـ"سبق"، إنهم تقدموا بعدة بلاغات للشركة لإنهاء معاناتهم المستمرة، لكن بلا نتيجة، الأمر الذي تسبب لأبنائهم وبناتهم الحرمان من مواصلة التعليم عن بعد، والذي يتطلب وجود اتصال وإنترنت عالي السرعة.

وطالب أولياء الأمور من الشركة بضرورة إصلاح الخلل الذي أصاب برج الاتصال الواقع شرقي طريق الرهوة بالتحديد في قرية إثرار؛ على وجه السرعة، ولاسيما أن الاختبارات على الأبواب.التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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